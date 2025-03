Die Vorreiterrolle des ZDF beim Streaming

Maike Finnern: Ich selbst sehe noch recht viel lineares Fernsehen. Doch mir ist völlig bewusst, dass immer mehr Menschen die Angebote völlig anders nutzen. Es gibt so viele kommerzielle Streaming-Plattformen, und daher ist es richtig und konsequent, dass sich das öffentlich-rechtliche ZDF in diese Richtung weiterentwickelt und neu aufgestellt hat. Mediatheken sind bereits länger schon stark nachgefragte Plattformen gewesen, auf denen Menschen Inhalte gesucht haben. Das alles ist noch gar nicht so lange her und es ist nun erneut eine entscheidende Weiterentwicklung, jetzt zu einer richtigen Streaming-Plattform überzugehen. In meiner Wahrnehmung ist das wichtig, damit die Welt des Streamings nicht nur den privaten Anbietern überlassen wird. Hiermit erkämpft sich das öffentlich-rechtliche ZDF einen Platz und kann noch sichtbarer werden.