Über den Maschinenraum eines öffentlich-rechtlichen Senders

Durch eigene Fallstudien im Panel konnten konkrete Formulierungen in den Fragebögen und das Antwortverhalten der Panelteilnehmer vertieft werden. So konnten wir schließlich die einzelnen Instrumente des ZDF KOMPASS in verschiedenen Zwischen- und Abschlussberichten, aber auch Präsentationen in den Ausschüssen und im Plenum des Fernsehrats evaluieren und im direkten Austausch mit den Fernsehräten diskutieren. Und damit die Frage beantworten, ob der ZDF KOMPASS valide Daten zu den Zielen der SVE liefert, also belastbar das misst, was er für den genannten Zweck messen soll.