Tief verankerte Bindung und Entwicklungspotenzial

Ein inhaltlicher Schwerpunkt meiner Prüfung lag in der Durchführung einer Fallstudie zu Leistungskriterien fiktionaler Programme, konkret den ZDFneo-Serien des Jahres 2023. Diese Fallstudie war nicht nur ein methodischer Test für das damals im Aufbau befindliche Befragungs-Panel ZDFmitreden , sondern ermöglichte auch einen vielschichtigen Blick auf Qualität und Akzeptanz in einem vor allem hinsichtlich der Nutzung gut erforschten Bereich der Fiction. Selbst bei den z.T. für sehr spitze Zielgruppen konzipierten Serien fördert die Kombination von technisch gemessenen Nutzungsdaten mit gezielten Befragungsergebnissen interessante Erkenntnisse zur Zuschauerbindung und Programmqualität. Die hohe positive Bewertung durch die Nutzenden (95 Prozent Zustimmung) und das Auslösen einer relevanten Anschlusskommunikation über Themen wie Macharten belegt die gelungene Umsetzung produktionstechnischer und narrativer Standards. Gleichzeitig zeigte sich aber auch, dass emotional tief verankerte Bindung – gemessen als sog. "Love Value" – bisher nur bei einem kleineren Teil des Publikums besteht. Hier sehe ich in den nächsten Jahren Entwicklungspotenzial, um die fiktionalen Angebote gezielt so weiterzuentwickeln, dass stärkere Resonanzräume entstehen.