Wie sich Kontrollinstrumente ergänzen

Ich fand unsere Arbeit ausgesprochen interessant und auch herausfordernd. Bei der Vielzahl an aus dem ZDF KOMPASS vorliegenden Kennzahlen war es mitunter nicht ganz leicht, den Überblick zu bewahren, welche Aussagekraft mit den eingesetzten Messinstrumenten verbunden ist und wie sie sich eignen, das Erreichen der Ziele aus der SVE treffend einzuordnen. Die heterogene Zusammensetzung unseres Teams war dabei sehr hilfreich und es hat Freude gemacht, sich in dieser Konstellation mit dem Zusammenspiel aus gesetzgeberischen Vorgaben, ihrer Übersetzung in SVE-Ziele sowie einer belastbaren empirischen Überprüfung auseinanderzusetzen. Ich hoffe, unsere Arbeit konnte dem Fernsehrat ein Stück weit helfen, das Erreichen oder Nicht-Erreichen der Ziele einzuschätzen.

Hölig: Die fünf formulierten Kernziele spiegeln in meinen Augen gut den vom Gesetzgeber formulierten Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks wider. Ich persönlich finde Kernziel 1 "Das ZDF informiert mit Fakten" und Kernziel 3 "Das ZDF beleuchtet Hintergründe und hilft, Zusammenhänge zu verstehen" am interessantesten. Bei beiden geht es darum, ob es dem ZDF gelingt, das Vertrauen der Nutzenden aufrechtzuerhalten bzw. zu gewinnen, um als am besten geeignete Quelle wahrgenommen zu werden, wenn man die Welt verstehen will. Ich glaube, dies ist ein entscheidender Punkt, in welchem das ZDF als journalistischer Akteur sich positiv von der Vielzahl anderer Inhalteanbieter abgrenzen und einen deutlichen Mehrwert für sein Publikum generieren kann.