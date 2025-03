Wo man findet, anstatt zu suchen

Ich finde diese Veränderung klasse. Das ZDF kehrt damit konsequent allen digitalen Hausstaub, der sich fröhlich in die Ritzen seiner Mediathek eingelagert hatte, aus seiner digitalen Angebotspalette heraus. Und das war auch höchste Zeit. Denn die Streaming- Konkurrenz ist hart, weil kein neuer Markt mehr erschlossen werden kann. Die Entscheidungszeit, ob ich auf der jeweiligen Plattform bleibe oder nicht, ist extrem kurz geworden. Wer da auf Buchstabendaddeln mit den Alphabettasten setzt, und seien sie noch so hinreißend orange, hat schon verloren. Schluss mit dem "Wer suchet, (was er längst schon als Sendung im Kopf hat), der findet". Mediennutzerinnen und Mediennutzer von heute sind extrem anspruchsvoll. Sie folgen dem Anspruch Picassos, der einmal gesagt hat: "Ich suche nicht, ich finde". Das neue ZDF-Streaming-Portal ist etwas für Menschen, die in neugieriger Finderlaune sind und sich dabei produktiv überraschen lassen wollen von einem durchdachten Navigationssystem mit ansprechenden Bildern und knappen orientierenden Wortinformationen. Ich bin gespannt, wie sehr die jüngeren Alterskohorten darauf anspringen werden. Wer linear mag und die imponierend gut durchdachte Dramaturgie eines ZDF-Fernsehtages und -abends liebt, kann ja auf den Senderknopf seiner TV-Fernsteuerung weiter drücken, und kommt auf seine Kosten.

Zusammenfassung der Fernsehratsvorlage "Stand und Entwicklung des ZDF Streaming-Portals"

Schaede: Mit dem Prädikat "intuitiv" ist ein höchster Anspruch gesetzt. Die Intuition hat es in sich. Sie ist auch in Sachen Mediensuche das genaue Gegenteil von einem gedankenlos emotional chaotisierenden Drauflosgesuche. Intuition ist die nachreflexiv verdichtete und kondensierte Ortungsfähigkeit und Ortungserwartung eines Individuums, oder anders gewendet ein beschleunigtes abkürzungsfreudiges Herumhirnen. Oder noch knapper: Ein herzgesteuerter Brühwürfel mit Kopf. Chapeau also, wenn ein Metadatenkonzept einem intuitiven Navigationsanspruch gerecht wird und blitzschnell in Sachen Publikationsform, Genre und Stimmung klassifiziert und informiert, immer deutlicher an den Sehgewohnheiten der Nutzer*innen orientiert, leicht fasslich in Bild und Wort, und das alles auch noch barrierefrei. Die Mühe hat sich wirklich gelohnt, die Produkte, für die das ZDF steht, auf der Streamingplattform durch das Metadatensystem leicht identifizieren und unkompliziert finden zu können. Es wird anspruchsvoll bleiben, in Zukunft die richtige Balance zu finden, zwischen einerseits beharrlichen Standards, die die Metadaten (wieder)erkennbar, in der Aufmachung einheitlich und vor Überschreibung geschützt sein lassen, und andererseits einer hohen Dynamik der Anpassung der Metadaten an veränderte Seh- und Sucherwartungen.