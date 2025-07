Groß denken beim Streaming

Wahrscheinlich kann ich als interessiertes Fernsehratsmitglied nur ansatzweise ermessen, wie groß die Anspannung vor dem Moment gewesen sein mag, als die neue ZDF-Streaming-Plattform das Licht der Welt erblickt hat: Davor liegen Jahre und Monate, in denen viel Herzblut, Sachverstand, Geld und immenser Fleiß in ein Mammutprojekt geflossen sind. Da wird bis zur letzten Sekunde getestet, werden "bugs gefixt", also Fehler behoben, die sich im intensiven Testbetrieb zeigen und die Kolleg*innen im Haus über lange Zeit auf Trab und unter Spannung gehalten haben. Niemand weiß, ob so ein Moment tatsächlich glatt geht und der Start reibungslos verläuft, weil live nun mal live ist und nicht zu 100 Prozent simuliert werden kann. In den Tagen vor dem Go live habe ich häufig an die Menschen gedacht, die da jetzt diesem Moment entgegenfiebern und die Daumen gedrückt habe ich auch. Als es dann soweit war, war ich sehr erleichtert, da für mich als Nutzerin unmittelbare Verbesserungen erkenn- und spürbar waren, auf die ich lange gewartet habe. Probleme in der Funktionalität sind in meiner persönlichen Nutzung nicht aufgetreten und auch medienöffentlich haben Anerkennung und positive Würdigung des "Quantensprungs" nach meiner Wahrnehmung überwogen. Auch in meinem privaten Umfeld gab es Erleichterung über die Verbesserung, z.B. beim Aufruf der Live-Programme, die sonst vielfach ein Problem dargestellt haben. Transparenzhinweis: Zu meinem privaten Umfeld gehören auch zwei Teenager, die lineares Fernsehen schon lange nicht mehr konsumieren, sondern ausschließlich alles andere, was sich auf digitalen Plattformen abspielt. Eine positive Rückmeldung von ihnen ist wahrscheinlich mehr wert als von einer Person, die nur knapp nicht mehr zur Boomer-Generation gehört.