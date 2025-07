Starkes Signal für Innovation und Inklusion

Katrin Schütz ist Mitglied im ZDF-Fernsehrat als Vertreterin des Landes Baden-Württemberg und engagiert sich dort insbesondere als stellvertretende Vorsitzende im Ausschuss für Finanzen, Innovation und Digitalisierung . Sie ist ehemalige Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium in Baden-Württemberg, kam aus der Wirtschaft als Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens in die Politik und ist nach ihrem Ausscheiden 2021 wieder in die Wirtschaft gewechselt. Sie arbeitet als Head of Business Management bei der Firma embraceable Technology GmbH und als geschäftsführende Gesellschafterin bei der Firma Stableflame GmbH. Sie bringt in den Fernsehrat ihre langjährige Erfahrung aus Wirtschaft und Politik in die medienpolitische Diskussion ein.