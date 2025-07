Detailtiefe und Überblick beim Thema Europa

Beate Gilles: Es ist interessant, dass Sie "Europa" als Erstes mit dem Thema "komplexe Prozesse" verbinden. Wenn ich an Europa denke, dann ist bei mir sehr präsent, dass wir in der Europäischen Union durch offene Grenzen und eine gemeinsame Währung viel enger zusammengewachsen sind. Immer noch fallen mir im Portemonnaie die verschiedenen Münzprägungen auf und ich erfreue mich daran, dass wir in der Verschiedenheit eine Einheit bilden. Das ist für mich die Grundlage und das Zielbild der Berichterstattung – und Beiträge zur Europapolitik stehen immer wieder vor der Herausforderung, diesen Zusammenhang deutlich zu machen. Mir ist außerdem wichtig, dass in den gegenwärtigen Krisenzeiten Europa als einzigartiges Friedensprojekt im Bewusstsein bleibt und als Wert erkannt wird. Im Lichte des Größeren sind manchmal auch die zugegebenermaßen komplexen Zusammenhänge zu sehen und leichter verdaulich.