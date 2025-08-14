Der Koloss von Rhodos

Das Kunstwerk gehört zu den sieben Weltwundern der Antike. Es war ein Weihgeschenk der Rhodier an den Gott Helios, nachdem sie erfolgreich einer Belagerung trotzten. Da es keine zeitgenössischen Abbildungen gibt, ranken sich viele Legenden um das Standbild.

Ein Gigant für die Freiheit

Nach dem Tod Alexanders des Großen gerät die Seemacht Rhodos zwischen die Fronten der um Einflusszonen ringenden Nachfolger des Makedoniers. Die Rhodier wehren sich erfolgreich gegen die Belagerung durch Demetrios Poliorketes und beauftragen daraufhin den Bildhauer Chares von Lindos mit der Errichtung einer riesigen Kolossalstatue.

Die Errichtung des mehr als 30 Meter großen Monuments dauert zwölf Jahre und wird um 290 vor Christus vollendet. Nur 60 Jahre später zerstört ein schweres Erdbeben die gigantische Statue. Die Dokumentation über das rätselhafte Weltwunder geht der Frage nach, wie realistisch die gängige Vorstellung eines breitbeinigen, über der Hafeneinfahrt stehenden Wächters ist. Wie wurde er gebaut? Und wie hat er ausgesehen?

Antike Meisterwerke

Die sieben Weltwunder der Antike - legendäre Bau- und Kunstwerke, die bis heute die Fantasie der Menschen beflügeln. Sie beeindrucken durch ihre Schönheit, Größe und technische Raffinesse und sind ein Symbol für menschlichen Erfindungsgeist und Genialität.