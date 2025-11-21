Maria Rositani aus Italien, daneben Schriftzug: "FIGHT - Gesichter der Stärke" und "Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit"
Italien: Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit
  • 21.11.2025

Maria wurde von ihrem Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Sie überlebte schwer verletzt. Ihre Narben trägt sie mit Stolz und macht Frauen in Italien Mut im Kampf gegen Machismo und Gewalt.

auslandsjournal
FIGHT - Gesichter der Stärke
