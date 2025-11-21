ZDF
FIGHT - Gesichter der Stärke - Italien: Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit
FIGHT - Gesichter der Stärke
Italien: Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit
ZDF
FIGHT - Gesichter der Stärke
Italien: Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit
- 21.11.2025
auslandsjournal
Maria wurde von ihrem Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Sie überlebte schwer verletzt. Ihre Narben trägt sie mit Stolz und macht Frauen in Italien Mut im Kampf gegen Machismo und Gewalt.
FIGHT - Gesichter der Stärke
Italien: Maria - Kämpferin für Gerechtigkeit
Maria wurde von ihrem Ex-Mann mit Benzin übergossen und angezündet. Sie überlebte schwer verletzt. Ihre Narben trägt sie mit Stolz und macht Frauen in Italien Mut im Kampf gegen Machismo und Gewalt.
Ähnliche Inhalte entdecken