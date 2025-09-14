Clans und islamistische Terroristen verbreiten Schrecken und destabilisieren die Gesellschaft. Von Sprengstoffanschlägen bis zu brutalen Entführungen eskalieren die Verbrechen. Diese Folge zeigt den Weg einer Aussteigerin, wie Clans operieren und neue Gefahren.

Deutschlands bekannteste Aussteigerin packt aus

Latife Arab ist Deutschlands bekannteste Clan-Aussteigerin. Erst als erwachsene Frau konnte sie sich befreien. Sie hat gerade den dritten Mordversuch ihrer eigenen Großfamilie überlebt. Sie hat sich entschieden, auszupacken. Latife spricht offen über die kriminellen Machenschaften ihrer Familie, ein rückständiges, unbarmherziges Frauenbild und ihre kaltherzige, gewaltgeprägte, völlig abgeschottete Kindheit.



Kriminelle Clans und islamistische Netzwerke gehen gefährliche Bündnisse ein, die Gewalt, Angst und Hass in deutsche Städte tragen. Diese Folge von "Blutsbande - Clans in NRW" zeigt, wie diese Gruppen operieren, welche Rolle Hassprediger in den sozialen Medien spielen und warum junge Menschen immer wieder in diese kriminellen Strukturen abgleiten. Während Clans Prediger unterstützen, die Gewalt gegen "Ungläubige" propagieren, legitimieren diese Prediger den kriminellen Lebensstil der Clans.

Gefahren für die öffentliche Sicherheit

Ein Blick in die Niederlande zeigt, welche Gefahren von der zunehmenden Kriminalität ausgehen: Im Nachbarland kontrolliert die sogenannte Mocro-Mafia die wichtigsten Kokainrouten in Europa, Konkurrenten und störende Journalisten werden auf offener Straße hingerichtet. Mehrere Sprengstoffanschläge und brutale Entführungen offenbaren auch in Deutschland eine neue Dimension der Gefahr, die in Zukunft noch weiter eskalieren könnte.

Wie kann der Staat auf diese Bedrohungen reagieren? Was bedeuten diese Entwicklungen für die öffentliche Sicherheit in Nordrhein-Westfalen und darüber hinaus? Die Dokumentationen "Blutsbande - Clans in NRW" bieten tiefgehende Einblicke in eine Schattenwelt, die zunehmend auch in Deutschland für Chaos sorgt.