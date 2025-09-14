Journalisten, Wissenschaftler, Polizisten, Politiker, Clanmitglieder und Ex-Häftlinge geben Einblicke in eine abgeschottete Parallelwelt. Machtkämpfe zwischen neu angekommenen syrischen und ansässigen libanesischen Familienclans verschärfen die angespannte Lage.

Politik der tausend Nadelstiche

Mehr als 5000 Straftaten jährlich werden mit kriminellen Clan-Strukturen in Verbindung gebracht. Wie ist es so weit gekommen, und was steckt wirklich hinter den alarmierenden Berichten?



Die Dokumentation öffnet die Türen zu einer Welt, die oft unsichtbar bleibt: Von illegalen Geschäften in Shishabars über Schutzgelderpressungen bis hin zu spektakulären Gewaltausbrüchen – die Dokumentation zeigt, wie diese Netzwerke operieren und welche Folgen ihr Handeln für die Gesellschaft hat.



Die Serie beleuchtet sowohl die patriarchalen Strukturen innerhalb der Clans als auch die schwierige Position der Behörden, die zwischen rechtlichem Vorgehen und gesellschaftlichem Druck agieren müssen. NRW-Innenminister Herbert Reul will mit der "Politik der tausend Nadelstiche" gegen die Clans vorgehen. Ob die vielen Razzien wirksam sind oder nur an der Oberfläche kratzen, bleibt umstritten.

Influencer geben Einblicke in die Mechanismen der Schattenwelt

Persönlichkeiten wie Influencer Ahmed Sharif und Clan-Rapper King Zaza, die den Ausstieg aus dem Clan-Leben geschafft haben, geben Einblicke in die Mechanismen dieser Parallelwelt und sprechen über die gescheiterte Integrationspolitik, die viele junge Männer in diese Strukturen drängt. Der Konflikt zwischen syrischen und libanesischen Clans wurde für die Öffentlichkeit durch große Massenschlägereien sichtbar. Der libanesische Übersetzer Al Masri sieht die historischen Wurzeln des Konfliktes im Nahen Osten, die bis heute nachwirken.

In einer Welt, die von Respektlosigkeit und Einschüchterung dominiert wird, wagt die Dokumentation einen ungeschönten Blick auf eine Parallelgesellschaft, die uns näher ist, als wir denken.