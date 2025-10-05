Collage: Eingang eines Action-Discounters links, rechts ein Mann trägt eine Action-Tüte
Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken
ZDFinfo

Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken - Das System Action - Preiskampf eines Billig-Discounters

Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken
Das System Action - Preiskampf eines Billig-Discounters
Abspielen
ZDFinfo
Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken
Das System Action - Preiskampf eines Billig-Discounters

Der Billigdiscounter Action unterhält über 2250 Filialen in 13 europäischen Ländern mit unschlagbaren Preisen. Geht seine aggressive Preispolitik zulasten der Angestellten und Warenqualität?

Abspielen
Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken
Das System Action - Preiskampf eines Billig-Discounters

Der Billigdiscounter Action unterhält über 2250 Filialen in 13 europäischen Ländern mit unschlagbaren Preisen. Geht seine aggressive Preispolitik zulasten der Angestellten und Warenqualität?

Abspielen

Insider berichten von extremem Druck, illegalen Videokontrollen, Beleidigungen und hohen Krankenständen. Der niederländische Nonfood-Discounter schreibt seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern minutiös durchgetaktete Arbeitsabläufe vor.

Missstände Ursache für hohe Mitarbeiterfluktuation

Dem Discounter werden mangelhafte Qualität und Produktsicherheit vorgeworfen. Ein Grund könnten die geringen Gewinnmargen sein, die Action seinen asiatischen Lieferanten zugesteht.

Gravierend sind zudem die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen: Fehlender Arbeitsschutz, Mobbing und extremer Zeitdruck verursachen eine ungewöhnlich hohe Mitarbeiterfluktuation. Mehr als 80 Prozent der Action-Angestellten haben 2024 den Job gekündigt.

Ein investigatives Team aus Journalistinnen und Journalisten recherchiert vor Ort – auch mit versteckter Kamera - im Umfeld der wachsenden Discounterkette.

Ähnliche Inhalte entdecken
WirtschaftDokumentationenthüllendUntertitelFSK 6Das System - Blick hinter die Kulissen großer Marken