Terrorgram - Vom Gruppenchat zum Attentäter

Terrorgram: ein Netzwerk von extremistischen Chatgruppen, die Neonazis und Gewalt feiern. Hier verbreiten Nutzer nicht nur rechtsradikale, antisemitische und LGBTQ+ feindliche Ideologien, sie radikalisieren gezielt junge Nutzer und stiften zu Gewalttaten an.





Rechte Online-Netzwerke als Propagandamaschinen

Plattformen wie Telegram sind kaum moderiert und dienen als Propagandamaschine für junge Einzeltäter. 2022 ist der Anschlag auf eine LGBTQ+ Bar in Bratislava ein trauriges Beispiel für diese neue Art des Terrorismus. Der Attentäter Juraj Krajčík wurde im Terrorgram-Netzwerk nicht nur radikalisiert, er bekam dort sogar konkrete Anleitung für die Umsetzung seiner Terrorattacke. Im Anschluss wird sein Manifest im Terrorgram-Netzwerk verbreitet, Krajčík wird von den Nutzern als "Heiliger" gefeiert.



In seinem Manifest beruft sich Krajčík auf Anschläge in Christchurch, Neuseeland und San Diego, USA. Auch diese Attentäter bewegten sich vor ihrer Tat auf extremistischen Online-Plattformen. Die Dokumentation zeigt, wie diese extremistischen Netzwerke aus Internetforen wie 4chan entstanden und sich auf Telegram weiterentwickelten.

Neue Art von Extremismus

Zunächst hielten die Ermittler jene Anschläge für Gewalttaten von Einzeltätern, doch deren neue Art von Extremismus rückt mittlerweile ins Visier internationaler Behörden und das Terrorgram-Netzwerk wurde durch eine Verhaftungswelle vorerst zerschlagen. Trotzdem sehen Experten und Expertinnen für Extremismus und Cyberkriminalität noch lange kein Ende dieser gefährlichen Online-Bewegung.