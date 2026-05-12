Die Perser sind zahlenmäßig überlegen, doch Alexander setzt auf die Taktik der Phalanx: Mit seiner Kavallerie stürmt er direkt auf die feindlichen Linien zu. Als der Perserkönig Dareios III. die Flucht ergreift, ist die Schlacht bei Issos entschieden.

Erst Griechenland, dann Persien

Bereits im Herbst des Jahres 335 vor Christus sichert sich Alexander die Herrschaft über Griechenland. Nach der Zerstörung Thebens unterwerfen sich alle griechischen Städte, und Alexander bekommt den Oberbefehl über den geplanten Perserfeldzug.



Im Frühjahr 334 vor Christus setzt Alexander mit über 30.000 Mann über den Hellespont nach Kleinasien. In der Schlacht am Granikos fügt er den persischen Streitkräften von Dareios III. eine erste Niederlage zu. In den folgenden 18 Monaten erobert er die Küstenstädte Kleinasiens und sichert sich Nachschubwege für einen weiteren Vormarsch.

Sieg durch die neuartige Taktik: die Phalanx

Die makedonische Armee ist berüchtigt für ihre neuartige Taktik, die Phalanx. Ein entscheidender Moment ist der Angriff zu Pferd – angeführt von Alexander selbst an der Spitze seiner Elitekavallerie. Zum ersten Mal greifen seine mit langen Lanzen bewaffneten Reiter in kompakter Formation an und durchbrechen die gegnerischen Linien. Die Schnelligkeit und Wucht dieser Angriffe sind von zentraler Bedeutung.



Der Sieg in der Schlacht bei Issos ist der eigentliche Beginn von Alexanders Feldzug gegen das Perserreich. Er legt den Grundstein für seinen legendären Ruf als einer der bedeutendsten Feldherren und Begründer eines Weltreichs.



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