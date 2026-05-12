Die makedonische Phalanx gilt seit Jahrhunderten als nahezu unbezwingbar, während Rom erst zur aufstrebenden Macht wird. Bei Pydna prallen ihre unterschiedlichen Kampfweisen aufeinander: ein Wendepunkt in der Machtbalance des Mittelmeerraums.

Finesse und Taktik

Seit Jahrzehnten hatte Rom seinen Einfluss in Griechenland und Makedonien ausgedehnt. Nach zwei Konflikten mit den makedonischen Königen bricht 171 vor Christus der Dritte Makedonische Krieg aus. Trotz einiger anfänglicher Erfolge müssen sich die Makedonier bald der militärischen Macht Roms stellen.



Perseus, Erbe Alexanders des Großen und König von Makedonien, trifft auf den römischen Feldherrn Lucius Aemilius Paullus. Geschickte Taktik, die Nutzung des unebenen Geländes und das Aufbrechen der makedonischen Formationen geben den Römern entscheidende Vorteile.

Das Ende der Antigoniden

Die Niederlage der Makedonier fällt verheerend aus. Die römischen Verluste bleiben vergleichsweise gering. König Perseus wird gefangen genommen und in Rom im Triumphzug vorgeführt. Später stirbt er in Haft. Mit ihm endet die Dynastie der Antigoniden, die auf Alexander den Großen zurückgeht.



Die Schlacht von Pydna besiegelt das Ende Makedoniens und macht Rom zur unangefochtenen Macht im östlichen Mittelmeerraum.



Legendäre Kämpfe können Zivilisationen zu Ruhm führen – oder in den Untergang stürzen. Die ZDFinfo-Reihe enthüllt mit moderner Wissenschaft die Geheimnisse entscheidender Wendepunkte der Geschichte.