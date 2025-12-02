Gescannter Bergwerktunnel mit Hand, auf der Silberwürfel liegen
Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie
Neues Video
ZDFinfo

Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie - Silber im Erzgebirge

Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie
Silber im Erzgebirge
Abspielen
Neues Video
ZDFinfo
Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie
Silber im Erzgebirge

Nach der Jahrhundertflut 2002 reißen plötzlich Erdlöcher in Dippoldiswalde auf. Sie geben den Blick frei auf ein uraltes Bergwerk direkt unter der Altstadt.

Abspielen
Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie
Silber im Erzgebirge

Nach der Jahrhundertflut 2002 reißen plötzlich Erdlöcher in Dippoldiswalde auf. Sie geben den Blick frei auf ein uraltes Bergwerk direkt unter der Altstadt.

Abspielen

Für die Archäologen beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit: Gelingt es ihnen, das Bergwerk vollständig zu vermessen und alle Funde zu sichern, ehe die Stollen für immer im Beton verschwinden? Moderne Lasertechnik soll ihnen bei dem Vorhaben helfen.

Eine der ältesten Bergbauregionen Europas

Unter Geologen zählt das Erzgebirge mit seinen zahlreichen Metallvorkommen zu den spannendsten Orten der Welt. Es gehört zu den ältesten Bergbauregionen Europas. Bereits in der Bronzezeit vor 4000 Jahren wird dort nach Erz geschürft.

Im 12. Jahrhundert findet unter Markgraf Otto von Meißen das erste "Große Berggeschrey" statt. Wie beim berühmten Goldrausch im 19. Jahrhundert in den USA machen sich damals viele Bergleute auf den Weg nach Sachsen, um Silber abzubauen. Heute rücken neu entdeckte Lithiumlagerstätten das Erzgebirge wieder ins Rampenlicht.

Hightech trifft auf Archäologie

Mithilfe moderner Digitaltechnik werden verborgene Geheimnisse entschlüsselt und längst versunkene Welten neu erschaffen. Sie macht Unsichtbares sichtbar und eröffnet einen Blick auf vergangene Zeiten.

Ähnliche Inhalte entdecken
GeschichteDokumentationinformativUntertitelDeutsche GebärdenspracheFSK 6Entschlüsselt - Hightech trifft auf Archäologie