North und South Carolina von oben

Aus der Luft zeigt sich die ganze Vielfalt der beiden Bundesstaaten, die auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Auf Roanoke Island starteten englische Siedler den ersten Kolonisationsversuch. Und in den Städten ist das historische Flair bis heute allgegenwärtig.

Urbane Seite und vielfältige Natur

Erste Station der Reise sind North Carolinas Outer Banks, eine langgezogene Inselkette am Atlantik. Im Laufe der Jahrtausende haben Wind und Wellen Sandbänke, Strände und Marschland geformt. Und die Landschaft verändert sich weiter – immer extremere Stürme lassen die Küstenlinie schrumpfen.



Auf Roanoke Island erinnert die "Fort Raleigh National Historic Site" an die historische Bedeutung der nur 16 Kilometer langen Insel. Im Amphitheater der Anlage wird seit 1937 das gigantische Spektakel "The Lost Colony" aufgeführt. In Städten wie Raleigh, dem Technologiezentrum North Carolinas, oder der Motorsport-Stadt Charlotte präsentiert sich North Carolina von seiner urbanen Seite.



Der kleinere Schwesternstaat South Carolina bietet eine außergewöhnlich vielfältige Natur und zahlreiche State Parks und Schutzgebiete. Darunter der Table Rock State Park am Rand der majestätischen Blue Ridge Mountains. Er zählt zu den beliebtesten Touristenattraktionen des Bundesstaates.

Angesagtes Urlaubsziel an der amerikanischen Ostküste

Auch der Congaree-Nationalpark lockt mit wilder Natur und einer großen Artenvielfalt. Dort findet sich der größte noch zusammenhängende Hartholz-Auenwald der USA. Das ehemalige Fischerdorf Myrtle Beach hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem der angesagtesten Urlaubsziele an der amerikanischen Ostküste entwickelt. Unzählige Hotels, Restaurants und eine lebendige Bar- und Klubszene locken Touristen aus aller Welt.

Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen den Osten und Westen Südafrikas und die amerikanischen Bundesstaaten South Dakota sowie North und South Carolina von ihrer schönsten Seite.