South Dakota von oben

Atemberaubende Luftaufnahmen zeigen South Dakota aus einer völlig neuen Perspektive: von den tiefgrünen Wäldern der Black Hills über die Prärien und Felsformationen der Badlands bis zum majestätischen Mount Rushmore.

Von Black Hills nach Sioux Falls

Die Reise beginnt in den Black Hills, einem Gebirgszug im Westen des Staates. Ihren Namen verdanken sie den dichten Kiefernwäldern, die aus der Ferne wie ein dunkles Band wirken. Als "Juwel der Black Hills" gilt der Sylvan Lake, einer der malerischsten Seen in der Region. Mit seinen Wanderwegen, Bootsverleihen und Schwimmstellen ist er vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel. Der See liegt mitten im Custer State Park, einem rund 287 Quadratkilometer großen Schutzgebiet.



Berühmt ist er nicht nur für seine beeindruckende Landschaft, sondern auch seine Artenvielfalt. Im Park lebt eine der größten frei umherziehenden Bisonherden Nordamerikas.



Deadwood ist eine alte Goldgräberstadt im Herzen der Black Hills – und wohl eine der berühmtesten Städte des Wilden Westens. Die historische Mainstreet mit ihren Museen und Wildwest-Shows erinnert bis heute an die Zeiten der Goldgräber.



Urbaner wird es in Sioux Falls, der mit Abstand größten Stadt des Bundesstaates. Sie gilt als eine der lebenswertesten Städte der USA - mit niedriger Arbeitslosigkeit und einem reichen kulturellen Angebot.

