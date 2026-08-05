Die legendäre Burg Azuchi galt einst als das spektakulärste Bauwerk Japans – bis es verschwindet und ein Rätsel hinterlässt, das bis heute fasziniert. Vier Jahrhunderte nach ihrer Zerstörung steht Azuchi im Zentrum einer außergewöhnlichen Untersuchung, bei der Forschende versuchen, ihr Aussehen und ihre Bedeutung zu rekonstruieren, und dabei tief in das konfliktreiche Japan des 16. Jahrhunderts eintauchen.

Symbol einer neuen Zeit

Japan im späten 16. Jahrhundert: Das Land ist geprägt von blutigen Machtkämpfen rivalisierender Fürsten. Inmitten dieser Unruhen steigt Oda Nobunaga auf – ein ebenso visionärer wie rücksichtsloser Kriegsherr, der entschlossen ist, Japan zu vereinen. Als sichtbares Zeichen seines Machtanspruchs lässt er ein Bauwerk errichten, das alles bisher Dagewesene übertrifft: die Burg Azuchi. Mit ihrer außergewöhnlichen Größe, ihrer prachtvollen Gestaltung und ihrem innovativen architektonischen Konzept setzt sie neue Maßstäbe und wird zum Symbol einer neuen Zeit.



Doch nur wenige Jahre nach seiner Vollendung wird die Burg durch ein Feuer zerstört. Was bleibt, sind Ruinen und eine offene Frage: Wie sah dieses legendäre Bauwerk tatsächlich aus? Die "Terra X"-Dokumentation "Die Burg des Samurai" nimmt sich dieses Rätsels an und folgt einer aufwendigen Spurensuche: Historiker, Archäologinnen und Architekten arbeiten gemeinsam daran, das Schloss zu rekonstruieren und seine Geheimnisse zu entschlüsseln.

Bildgewaltige Reise in das Japan der Samurai-Zeit

Mithilfe moderner Technologien und eindrucksvoller visueller Rekonstruktionen wird Azuchi Schritt für Schritt wieder sichtbar gemacht. So entsteht eine dichte und bildgewaltige Reise in das Japan der Samurai-Zeit.

Sendungsinfos

Das Azuchi - Die Burg des Samurai

Im Streaming: 5. August 2026 bis 5. August 2036

TV-Erstausstrahlung ZDF: 9. August 2026



Film von Marc Jampolsky und Hugues Demeude



Redaktion TV Johannes Geiger, Arne Peisker

Redaktion Online Michael Büsselberg