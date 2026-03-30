Die Brüder Montgolfier sind als Erfinder der Heißluftballonfahrt bekannt. Sie haben den Wettstreit gegen den Erfinder des Gasballons, Jacques Charles 1783 knapp gewonnen. Schon im 19. Jahrhundert sorgen maßgeblich mutige Frauen für eine Ballonmanie in Europa.



Zwar begleiten einige tragische Unfälle die Geschichte der Ballonfahrt: Die erste professionelle Ballonfahrerin beispielsweise, Sophie Blanchard, stirbt 1819, als ihr Ballon Feuer fängt. Doch spektakuläre Ereignisse wie die Nonstop-Weltumrundung in einem Spezialballon 1999 durch die Luftfahrtpioniere Bertrand Piccard und Brian Jones oder der legendäre Sprung aus einem Ballon in der Stratosphäre von Felix Baumgartner 2012 befeuern die Faszination an der Ballonfahrt.



Allie Dunnington reiht sich aktuell ein in die Liste unerschrockener Frauen in der Luftfahrt. Sie ist bereits in 124 Ländern weltweit mit dem Ballon gestartet - vier Länder fehlen, um den Weltrekord ihres verstorbenen Mannes Phil zu brechen.



Etwa 70 zugelassene Gasballons gibt es weltweit und rund 20.000 Heißluftballons. Die meisten Ballons steigen jedoch im Dienst der Wissenschaft auf. Und zwar zwei Mal täglich zur gleichen Zeit. Es sind Registrierballons – so nennt man unbemannte Freiballons, die mit Messsonden ausgestattet sind. Ihre Daten ergänzen das weltweite Wetterbeobachtungsnetz.



Der Film beleuchtet die spektakulärsten Meilensteine der Ballonfahrt von den ersten Anfängen in Paris bis heute und begleitet zudem eine Querung des Alpenhauptkamms im Heißluftballon sowie den Gordon Bennett Cup, die Weltmeisterschaft der Gasballonfahrer.

Spektakuläre Meilensteine der Ballonfahrt

Streaming seit 30. März 2026

TV-Erstausstrahlung: 3. April 2026



Film von Pia Schädel und Volker Schmidt-Sondermann



Redaktion TV Katharina Finger

Redaktion Online Michael Büsselberg