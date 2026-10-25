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Geschichte kurz - Giftkönig Mithridates gegen Rom

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Giftkönig Mithridates gegen Rom
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Giftkönig Mithridates gegen Rom
  • 25.10.2026

Es ist das Jahr 89 v. Chr.: König Mithridates VI. nimmt Gift wie Vitamine. Mit kleinen Mengen gewöhnt er seinen Körper an tödliche Substanzen. Denn Mithridates lebt gefährlich, sein Gegner: Rom.

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Giftkönig Mithridates gegen Rom

Es ist das Jahr 89 v. Chr.: König Mithridates VI. nimmt Gift wie Vitamine. Mit kleinen Mengen gewöhnt er seinen Körper an tödliche Substanzen. Denn Mithridates lebt gefährlich, sein Gegner: Rom.

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Giftkönig Mithridates mit römischen Bauwerken (Grafik)
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