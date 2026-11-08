Geschichte kurz
Neues Video
ZDF

Geschichte kurz - Mansa Musa und das goldene Paradies

Geschichte kurz
Mansa Musa und das goldene Paradies
Abspielen
Neues Video
ZDF
Geschichte kurz
Mansa Musa und das goldene Paradies
  • 08.11.2026

Mit gut gefüllten Kassen besteigt 1312 der Mansa Musa den Thron. Musa gilt als der reichste Mann seiner Zeit. Er möchte, dass die Welt von seinem Reich erfährt - und sucht dafür Verbündete im Westen.

Verfügbar bis

Abspielen
Terra X
Geschichte kurz
Mansa Musa und das goldene Paradies

Mit gut gefüllten Kassen besteigt 1312 der Mansa Musa den Thron. Musa gilt als der reichste Mann seiner Zeit. Er möchte, dass die Welt von seinem Reich erfährt - und sucht dafür Verbündete im Westen.

Abspielen

Verfügbar bis

Afrikanischer König mit Goldschätzen (Illustration)
Ähnliche Inhalte entdecken
GeschichteDokumentationfaszinierendGeschichte kurzTerra X