Mann und Frau vor NS-Beflaggung (Montage)
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Geschichte kurz - Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust

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Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
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Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
  • 09.08.2026

Die meisten Retter haben nach dem Krieg ihren mutigen Einsatz verschwiegen, als wäre es eine pure Selbstverständlichkeit gewesen. Tatsächlich war es ein Akt selbstloser Mitmenschlichkeit – unter Lebensgefahr.

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Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust

Die meisten Retter haben nach dem Krieg ihren mutigen Einsatz verschwiegen, als wäre es eine pure Selbstverständlichkeit gewesen. Tatsächlich war es ein Akt selbstloser Mitmenschlichkeit – unter Lebensgefahr.

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