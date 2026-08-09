Geschichte kurz

Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust

Geschichte

Dokumentation

inspirierend

21 Min.

09.08.2026

ZDF

Die meisten Retter haben nach dem Krieg ihren mutigen Einsatz verschwiegen, als wäre es eine pure Selbstverständlichkeit gewesen. Tatsächlich war es ein Akt selbstloser Mitmenschlichkeit – unter Lebensgefahr.