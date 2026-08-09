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Geschichte kurz - Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
Geschichte kurz
Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
ZDF
Geschichte kurz
Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
- 09.08.2026
Terra X
Die meisten Retter haben nach dem Krieg ihren mutigen Einsatz verschwiegen, als wäre es eine pure Selbstverständlichkeit gewesen. Tatsächlich war es ein Akt selbstloser Mitmenschlichkeit – unter Lebensgefahr.
Geschichte kurz
Stille Helden: Sie retteten Juden vor dem Holocaust
- Geschichte
- Dokumentation
- inspirierend
- 09.08.2026
- ZDF
Die meisten Retter haben nach dem Krieg ihren mutigen Einsatz verschwiegen, als wäre es eine pure Selbstverständlichkeit gewesen. Tatsächlich war es ein Akt selbstloser Mitmenschlichkeit – unter Lebensgefahr.