Terra X History - die Einzeldokus - 100 Jahre Marilyn Monroe – Ihr wahres Gesicht
Aus Notizen, Tagebüchern und Briefen der Ikone zeichnet der Film ein anderes Bild von Marilyn Monroe - jenseits des umschwärmten Sexsymbols oder des blonden Dummchens.
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- 24.05.2026
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Aus Notizen, Tagebüchern und Briefen der Ikone zeichnet der Film ein anderes Bild von Marilyn Monroe - jenseits des umschwärmten Sexsymbols oder des blonden Dummchens.
Ihre eigenen Gedanken
"Ich stelle fest, dass Aufrichtigkeit und das Bemühen, möglichst einfach und direkt zu sein, so wie ich es gerne wäre, oft nur für Dummheit gehalten wird. Aber da die Welt unaufrichtig ist, ist wahrscheinlich Aufrichtigkeit dumm", notiert Marilyn Monroe. Ihre umfangreichen Selbstzeugnisse erlauben es, in ihre Gedankenwelt einzutauchen.
Marilyn Monroe bleibt unsterblich
Das Doku-Portrait erlaubt einen ganz privaten, fast schon intimen Blick hinter die Fassade des Hollywood-Stars. Ihre Filme, ihre tragische Lebensgeschichte und ihr rätselhafter, früher Tod haben Marilyn Monroe unsterblich werden lassen. Hätte sie ihren 100. Geburtstag tatsächlich erlebt, wie würde die Welt sie heute feiern?
"Terra X History" blickt hinter die Kulissen ihres Lebens.