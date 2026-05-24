Ihre eigenen Gedanken

"Ich stelle fest, dass Aufrichtigkeit und das Bemühen, möglichst einfach und direkt zu sein, so wie ich es gerne wäre, oft nur für Dummheit gehalten wird. Aber da die Welt unaufrichtig ist, ist wahrscheinlich Aufrichtigkeit dumm", notiert Marilyn Monroe. Ihre umfangreichen Selbstzeugnisse erlauben es, in ihre Gedankenwelt einzutauchen.

Marilyn Monroe bleibt unsterblich

Das Doku-Portrait erlaubt einen ganz privaten, fast schon intimen Blick hinter die Fassade des Hollywood-Stars. Ihre Filme, ihre tragische Lebensgeschichte und ihr rätselhafter, früher Tod haben Marilyn Monroe unsterblich werden lassen. Hätte sie ihren 100. Geburtstag tatsächlich erlebt, wie würde die Welt sie heute feiern?

"Terra X History" blickt hinter die Kulissen ihres Lebens.