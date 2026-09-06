Die Folgen

Kurz darauf kündigte US-Präsident George W. Bush einen "Krieg gegen den Terror" an. Doch westliche Militäraktionen in Afghanistan und der US-Angriff auf den Irak brachten keine Stabilität in die Region und fachten weltweit den islamistischen Terrorismus an.

Die Spirale der Gewalt

Als vor 25 Jahren mehrere entführte Passagierjets wie fliegende Bomben in New York und Washington einschlugen, sah die Welt, welche Gefahr vom islamistischen Terrorismus ausging. Die militärische Reaktion des Westens richtete sich zunächst gegen das Taliban-Regime in Afghanistan, das dem Drahtzieher der Anschläge, Osama Bin Laden, Unterschlupf gewährte. 2003 ließ George W. Busch auch den Irak angreifen, um Saddam Hussein zu stürzen. Die Spirale der Gewalt traf auch Europa: Mörderische Anschläge in London, Spanien, Frankreich und Deutschland zeugten von dem Konflikt, in dem westliche Gesellschaften gegen den militanten Islamismus standen.

Der "Kampf der Kulturen"

Die Kriege des Westens in Afghanistan und im Irak sind beendet, ohne die Region befriedet zu haben. Und die Gefahr hält bis heute an: Der vermeintliche "Kampf der Kulturen", der auch im Internet beschworen wird, radikalisiert noch immer "einsame Wölfe" im Westen, die Anschläge ausüben. Jede Attacke, bei der sich der Täter auf den Islam beruft, befeuert den Konflikt, der mit dem 11. September 2001 spürbar verschärft wurde. Unstrittig ist zugleich, dass die bei weitem überwiegende Zahl der Todesopfer in den Ländern des Mittleren Ostens zu beklagen ist. Bis zu einer halben Million Tote sollen die Kriege, die 9/11 folgten, in der Region gefordert haben.



Der "Terra X History" Film zeigt, wie der 11. September 2001 die Welt veränderte. Global – aber auch ganz nah bei uns in Deutschland.