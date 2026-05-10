Eine große Geschichte

"Terra X History" zeichnet ein umfassenderes Bild der Wikinger, deren Ruf als blutrünstige Kämpfer den Blick auf ihre zahlreichen Facetten oft verstellt. Mithilfe internationaler Fachleute rekonstruiert der Film die Wikinger-Story, beginnend mit ihrem legendären Überfall auf die Klosterinsel Lindisfarne im Jahr 793.

Große Eroberungen

In den folgenden drei Jahrhunderten erobern die Nordmänner Britannien und weite Teile des Frankenreichs. Sie machen sich aber auch gen Osten auf, erschließen Handelswege in die Gebiete des heutigen Russlands und dringen bis in den arabischen Raum vor. Andere Wikinger-Gruppen entdecken unbekannte Territorien wie Island und Grönland und landen – 500 Jahre vor Kolumbus – an der Küste Nordamerikas.