Ozeane – Eine Menschheitsgeschichte: Indischer Ozean – Im Auge des Monsuns

Die warmen Gewässer des Indischen Ozeans beherbergen eine einzigartige Artenvielfalt und bilden die Lebensgrundlage der Menschen an ihren Ufern. In der zerklüfteten Landschaft des Sundaschelfs finden Seenomaden einen geschützten Siedlungsraum, wo sie völlig autark leben. Dabei perfektionieren sie ihre Tauchfähigkeiten und richten ihr Leben ganz auf den Ozean aus.

Rasantes Bevölkerungswachstum

Der Indische Ozean ist auch die Geburtsstätte des Monsuns. Das mächtige Wetterphänomen bringt enorme Niederschläge, sorgt für fruchtbares Schwemmland und schafft somit die Grundlage für ein rasantes Bevölkerungswachstum. Mit seinen Winden ermöglicht der Monsun außerdem die Fahrten über das offene Meer ins Unbekannte.

So entstand bereits in der Bronzezeit ein riesiges Handelsnetz. Über den Indischen Ozean wurden aber nicht nur Waren ausgetauscht. Inseln, die als Rast- und Relaisstationen dienten, verwandelten sich in Schauplätze für Begegnungen. Bis heute zeigen die Inselkulturen eine enorme kulturelle Vielfalt, die über Religionen hinweg eine einzigartige Kultur des alltäglichen Miteinanders formt.

Lebensader für Menschen und Tiere

Als Schnittstellen zwischen Flüssen und dem Meer sind Deltas des Indischen Ozeans Wiegen der Zivilisation und Lebensader für Abermillionen Menschen und Tiere. In den Sundarbans arbeiten Fischer mit Ottern zusammen. Sie trainieren die klugen Tiere, um in den dichten Mangroven Nahrung aufzustöbern.

Diese Folge zeigt anhand emotionaler Porträts, wie eng das Schicksal der Menschheit mit dem Ozean verbunden ist.