Ozeane - Eine Menschheitsgeschichte
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Ozeane - Eine Menschheitsgeschichte - Mittelmeer – Meer der Verbindung

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Mittelmeer – Meer der Verbindung
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Mittelmeer – Meer der Verbindung

Seit Jahrtausenden treffen am Mittelmeer Menschen, Waren und Ideen aus drei Kontinenten aufeinander. Dort entstehen Handelsnetze und Weltreiche. Eine Terra-X-Reise vom Urmeer bis zur Gegenwart. 

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Mittelmeer – Meer der Verbindung

Seit Jahrtausenden treffen am Mittelmeer Menschen, Waren und Ideen aus drei Kontinenten aufeinander. Dort entstehen Handelsnetze und Weltreiche. Eine Terra-X-Reise vom Urmeer bis zur Gegenwart. 

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Der Film beginnt mit dem Bildhauer Renzo Maggi, der als Kind zum ersten Mal das Glitzern des Meeres sah. In der Gegend um Carrara sucht er im weißen Marmor noch immer „das Meer“: Denn was wir heute Mittelmeer nennen, war einst ein gigantischer Urozean.

Kollision der Kontinente

Der Astrobiologe Lewis Dartnell erklärt, wie die Kollision der Kontinente uralten Meeresboden zu Alpen und Apennin auffaltet – und wie aus den kalkigen Überresten unzähliger Meeresbewohner unter Druck und Hitze Marmor entsteht: steingewordenes Meer, der Baustoff der Antike. Historiker David Abulafia beschreibt, warum dieser kleine Meeresraum in unserer Vorstellung so „groß“ wurde: weil hier Waren, Macht und Ideen zirkulierten, weil hier Imperien und Weltanschauungen entstanden sind. 
In Neapel wird deutlich, dass die Attraktivität des Meeres nicht nur unsere Architektur beeinflusst und zu einer besonders dichten Bebauung führt, sondern auch beeinflusst, wie wir zusammenleben.  In den Quartieri Spagnoli, den einstigen Soldatenvierteln, erzählt die Obst- und Gemüsehändlerin Tina Palumbo vom Leben in den schmalen Gassen – von der „Kunst, sich durchzuschlagen“, von Improvisation und Nähe, die aus dem Zusammenleben auf dichtem Raum eine eigene Kultur macht. Die Kulturanthropologin Elisabetta Moro ordnet ein, wie Identität im Mittelmeerraum entsteht: durch Begegnung, Durchmischung und die Fähigkeit, Wandel aufzunehmen. 

Magisches Binnenmeer

Bis heute zieht dieses Binnenmeer Menschen magisch an: Auf Malta, wo jeder dritte Einwohner keinen maltesischen Pass hat, erzählt die aus Nigeria stammende Friseurin Paradise Ogbuokiri von Aufbruch, Ankommen – und davon, warum „Inseln“ eine ganz besondere Offenheit in ihren Bewohnern auslösen.  
An den wenigen Toren ins Mittelmeer, der Straße von Gibraltar, dem Bosporus und dem Suezkanal, zeigt sich die geopolitische Sprengkraft des kleinsten Meeres unserer „Ozeane“- Reihe. Eine Terra-X-Reise vom Urmeer bis zur Gegenwart. 
Ozeane – Eine Menschheitsgeschichte: Mittelmeer – Meer der Verbindung
Im Streaming: 21. September 2026 bis 21. September 2036
TV-Erstausstrahlung ZDF: 4. Oktober 2026

Film von Kerstin Horner und Sigrun Laste

Redaktion TV Katharina Kohl, Katharina Kolvenbach
Redaktion Online Michael Büsselberg

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