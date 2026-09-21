Ozeane – Eine Menschheitsgeschichte: Ozeanien – Welt aus Wasser

Die Bewohner Ozeaniens entwickelten über Jahrhunderte die Kunst der Navigation – ohne Karte oder Kompass. Akilino Albis, Navigator aus Palau, versteht es noch heute, Sterne, Tiere und Wetter zu lesen und so den richtigen Kurs zu bestimmen.

Ikonische Natur

Strände mit Kokospalmen, exotische Früchte wie Bananen: Die ikonische Natur der südpazifischen Inseln existiert jedoch nicht unabhängig vom Menschen. Polynesische Siedler brachten einst Nutzpflanzen mit, die die Landschaft bis heute prägen.

Auf Hawaii bietet das Klima ideale Bedingungen für die Landwirtschaft. Doch seit dem 19. Jahrhundert verdrängen von US-amerikanischen Unternehmern angelegte Monokulturen die traditionellen Anbaumethoden. In der Nation of Hawaii versuchen die Nachfahren der Polynesier vorkoloniale Gartenanlagen wiederzubeleben – in der Hoffnung, dass sich die Menschen auf Hawaii wieder ohne Importe selbst ernähren können.

Zentrale Nahrungsquelle

Auch in Neuseeland legen Maori-Umweltschützer Gärten an – und zwar Unterwassergärten, in denen sich Meerestiere ansiedeln können. Denn im kühleren und weniger fruchtbaren Neuseeland war der Ozean schon immer die zentrale Nahrungsquelle. Doch Überfischung und der Verlust der Artenvielfalt bedrohen dieses empfindliche Gleichgewicht.

Nur wenige kennen die Schattenseiten des Paradieses: Süßwasser ist knapp, und flache Inseln sind Stürmen oft schutzlos ausgeliefert. Über Jahrhunderte entstanden deshalb komplexe Tauschsysteme, die die Inselbewohner verpflichteten, sich im Notfall gegenseitig zu helfen. Doch das 21. Jahrhundert stellt die Menschen in Ozeanien vor neue Herausforderungen: Tuvalu droht, wie viele andere pazifische Inselstaaten, durch den steigenden Meeresspiegel im Ozean zu versinken.

Mit eindrucksvollen Aufnahmen und lebendigen Animationen taucht die Folge in die einzigartige Landschaft Ozeaniens ein – eine Welt, in der das Leben der Menschen seit jeher untrennbar mit dem Meer verbunden ist.