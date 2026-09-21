Ozeane – Eine Menschheitsgeschichte: Pazifik – Der weltumspannende Ozean

Der Pazifik trennt Asien und Amerika in zwei scheinbar unendlich weit voneinander entfernte Welten. Doch vor etwa 35.000 Jahren verband eine Landbrücke die beiden Kontinente und ermöglichte so die Ausbreitung des Menschen nach Amerika.

Reiches Ökosystem

Heute ragt die Sankt-Lorenz-Insel als einer der letzten Zeugen der ehemaligen Verbindung aus dem eiskalten Wasser der Beringsee. Hier leben die Yupik. Denn auch wenn der Ort stürmisch und unwirtlich scheint – das Meer mit seinem reichen Ökosystem bietet ihnen alles, was sie zum Leben brauchen.

Auch auf der südkoreanischen Insel Jeju liefert der Pazifik den Haenyeo-Frauen eine Lebensgrundlage. Zwischen Felsen tauchen sie nach Meeresfrüchten – gefährliche Tauchgänge, die in der Geschichte ihre Eigenständigkeit sichern.

Ozean der Katastrophen

Der Pazifik ist jedoch auch ein Ozean der Katastrophen: Entlang des Pazifischen Feuerrings lassen Unterwasser Vulkane die Erde erschüttern. Besonders in Japan haben die Menschen gelernt, mit Erdbeben und Tsunamis ihren Alltag zu gestalten. Diese Gewohnheit an regelmäßige Naturkatastrophen hat tiefe Spuren in der Gesellschaft hinterlassen.

Lange Zeit wurde der Pazifische Ozean als natürliche Grenze wahrgenommen. Während Kulturen entlang seiner Küsten blühten, wagte sich kaum ein Seefahrer in die offene See hinaus. Doch durch die technologischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts wandelt sich der pazifische Raum: Heute verläuft sogar mehr als dreimal so viel Seehandel über den Pazifik wie über den Atlantik.

Mit atemberaubenden Aufnahmen macht diese Folge die gewaltigen Naturkräfte und vielfältigen Lebenswelten des Pazifiks erlebbar.