Tokyo ist eine der jüngsten Weltmetropolen. Erst 1868 wurde Edo, ursprünglich ein kleines Fischerdorf, in Tokyo umbenannt. Als japanische Hauptstadt und Kaisersitz verwandelt sich Tokyo in eine geschäftige Metropole, doch erst nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt sich die Stadt zu einer modernen und auch bedeutenden Weltstadt.

Offenheit als Überlebensstrategie

Jahrhundertelang war Japan von fast allen äußeren Einflüssen abgeschottet, ab dem 19. Jahrhundert will das Land Verpasstes so schnell und gründlich wie möglich aufholen. Binnen Jahrzehnten wandelt sich das Land vom abgeschotteten Feudalstaat mit traditioneller Gesellschaftsordnung zur industrialisierten Kolonialmacht. Offenheit für Neues ist Tokyos Überlebensstrategie.

Weite Teile der Stadt brennen im 17. und im 19. Jahrhundert nieder, Erdbeben setzen Tokyo immer wieder zu, 1923 zerstört das Große Kanto-Beben fast die ganze Stadt. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg liegt Tokyo in Schutt und Asche. Doch jedes Mal entsteht aus der Asche des Vergangenen ein völlig neues Tokyo mit radikal verändertem Stadtbild.

Sinn für Gemeinwohl und Wertschätzung des Anderen

Während im 19. Jahrhundert noch London und Paris als architektonische Vorbilder dienen, ist die japanische Hauptstadt längst selbst zum Innovationstreiber geworden. Und dabei besticht die Stadt auch durch ihre Ruhe, Präzision und Sauberkeit: U-Bahnen kommen pünktlich, der Verkehr fließt. An der berühmten Shibuya-Kreuzung wechseln bis zu 3.000 Menschen bei einer Grünphase die Straße – und trotzdem gibt es weder Anrempeln oder Gedränge. Woher kommt der Sinn für das Gemeinwohl und die Wertschätzung des Anderen, und wie pflegt die Stadt diese Werte?

Sendungsinfos

Weltstädte - Tokyo

Im Streaming: 26. August 2026 bis 26. August 2036

TV-Erstausstrahlung ZDF: 6. September 2026



Film von Eva Knäusl



Redaktion TV Sonja Trimbuch

Redaktion Online Michael Büsselberg