Überleben hinter Gittern - Philippinen: Weggesperrt ohne Urteil
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- Gesellschaft
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- aufschlussreich
- 30.09.2026
- ZDFinfo
Im Hochsicherheitsgefängnis der Hafenstadt Cebu City auf den Philippinen sitzen Mörder, Menschenhändler, Drogendealer ein. Um Aufstände zu vermeiden, müssen die Wärter rund um die Uhr wachsam sein.
Cebu City - Macht der Häftlinge
Angeführt wird es in der Regel von einem Bosyo - einem Häftling, der sich über die Jahre einen Namen gemacht und nun das Sagen über die anderen Inhaftierten hat. Für die Gefängniswärter bedeutet das vor allem eine Arbeitserleichterung. Denn der Bosyo regiert mit strenger Hand.