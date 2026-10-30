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Hell's Border – Gangs und Gewalt der Karibik
  • UT6
  • 30.10.2026

Eine Insel, zwei Welten: Während Haiti von Gewalt und Armut geprägt ist, suchen viele Menschen Schutz in der Dominikanischen Republik. Doch dort droht ihnen jederzeit die Abschiebung.

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Eine Insel, zwei Welten: Während Haiti von Gewalt und Armut geprägt ist, suchen viele Menschen Schutz in der Dominikanischen Republik. Doch dort droht ihnen jederzeit die Abschiebung.

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Grenzmauer der mit Haitianischer Flagge und bewaffneten Söldnern
Viele Haitianer leben seit Jahren dort und arbeiten auf Baustellen, in Hotels oder Privathaushalten. Die meisten von ihnen haben keine Aufenthaltserlaubnis. Behörden greifen sie auf und schieben sie ab. Ein Großteil kehrt zurück, wovon auch Schleuser profitieren.

Extreme wirtschaftliche und soziale Kluft

Haiti und die Dominikanische Republik teilen sich eine Insel – und doch trennen sie Welten. Während die Dominikanische Republik Touristen mit Traumstränden empfängt, herrschen im Nachbarland Gewalt, Armut und Perspektivlosigkeit. Viele Haitianer suchen deshalb Arbeit und Schutz jenseits der Grenze. Dort sind sie in wichtigen Branchen unverzichtbar, bleiben aber zugleich rechtlos und bedroht.
Die Dokumentation zeigt maskierte Einwanderungsbeamte bei Razzien, Menschen in überfüllten Gefängnis-Lkw und Familien, die ohne Vorwarnung auseinandergerissen werden. Im Mittelpunkt steht Pastor Rémy, der mit seiner Frau abgeschoben wird, während seine Kinder zurückbleiben. Ihre Geschichte führt an eine offiziell geschlossene Grenze, an der Schleuser, Bestechung und Angst zum Alltag gehören.
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