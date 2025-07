looksmaxxing - Junge Männer im Schönheitswahn

Um Einblick in diese bizarre Welt zu bekommen, hat Filmemacher Ben Zand ein Jahr in der Szene recherchiert. Er spricht mit Looksmaxxern, die davon überzeugt sind, nur besonders attraktive Männer hätten Erfolg im Leben und Chancen bei Frauen.

Über Sport, Hautpflege zu Knochen zertrümmern

Darunter der 20-jährige Finn, der viele Stunden am Tag in Looksmaxxing-Foren verbringt. Um männlicher zu wirken und sein Gesicht zu modellieren, spritzt er sich verschreibungspflichtige Medikamente.



Oder Influencer Austin Wayne, der auf seinen Plattformen Tipps zur Selbstoptimierung gibt und seinen Anhängern auch persönliche Coachings anbietet. Während Austin Wayne vor allem Maßnahmen wie Sport und die richtige Hautpflege propagiert, greifen andere Looksmaxxer zu extremeren Maßnahmen. Das reicht von der Bearbeitung der Gesichtsknochen mit einem Hammer bis hin zur kosmetischen Operation.

Operative Beinverlängerung

So wie "LT", der unerkannt bleiben will. Ben Zand trifft ihn im polnischen Warschau. Um acht Zentimeter an Körpergröße zu gewinnen, hat er sich die Beine operativ verlängern lassen - ein langwieriger, teurer und extrem schmerzhafter Eingriff.



In London spricht Zand mit "Adonis". In Videochats lässt der 18-Jährige fremde Frauen seinen Körper bewerten. Er ist davon überzeugt, dass die weibliche Partnerwahl nur auf zwei Faktoren basiert: Geld oder guten Genen. Oftmals ist diese Überzeugung allerdings gepaart mit einem antiquierten, traditionellen Frauenbild bis hin zum Frauenhass.