Syrien nach Assad: Zwischen Hoffnung und Terror

Syrien steht nach Jahren des Bürgerkriegs vor einem Neubeginn. Präsident Ahmed al-Scharaa verspricht Sicherheit und Stabilität. Doch die Hoffnung auf Frieden ist durch erneute Gewalt aufgrund religiöser Spannungen, ethnischer und politischer Konflikte gefährdet.

Frieden unter ehemaligen Al-Kaida-Kämpfer?

Sind Wandel und Versöhnung in Syrien nach dem überraschenden Zusammenbruch des Assad-Regimes möglich? Al-Scharaas Versprechen von Frieden und Erneuerung erscheint vielen aufgrund seiner umstrittenen Vergangenheit fragwürdig. Der ehemalige Al-Kaida-Kämpfer – damals bekannt unter seinem Kampfnahmen Abu Muhammad al-Dscholani – stößt im In- und Ausland auf Misstrauen und Kritik.



Die Dokumentation zeigt die sozialen, religiösen und politischen Herausforderungen im Nachkriegs-Syrien, das aufgrund der Folgen des jahrelangen Bürgerkriegs tief gespalten ist. Kann al-Scharaa Frieden, gesellschaftliche Aussöhnung und Stabilität erreichen? Oder drohen neue Konflikte?

Experten, Zeitzeugen und Einheimische analysieren Chancen und Risiken für die Zukunft Syriens.