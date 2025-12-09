ZDFinfo - die Einzeldokus - Syrien nach Assad: Zwischen Hoffnung und Terror
- Neues Video
- Gesellschaft
- Dokumentation
- hintergründig
- 09.12.2025
- ZDFinfo
Nach dem Sturz des Assad-Regimes reist US-Reporter Martin Smith nach Syrien. Er berichtet vom Wiederaufbau des Landes unter dem ehemaligen Dschihadisten und neuen Präsidenten Ahmed al-Scharaa.
Syrien steht nach Jahren des Bürgerkriegs vor einem Neubeginn. Präsident Ahmed al-Scharaa verspricht Sicherheit und Stabilität. Doch die Hoffnung auf Frieden ist durch erneute Gewalt aufgrund religiöser Spannungen, ethnischer und politischer Konflikte gefährdet.
Frieden unter ehemaligen Al-Kaida-Kämpfer?
Sind Wandel und Versöhnung in Syrien nach dem überraschenden Zusammenbruch des Assad-Regimes möglich? Al-Scharaas Versprechen von Frieden und Erneuerung erscheint vielen aufgrund seiner umstrittenen Vergangenheit fragwürdig. Der ehemalige Al-Kaida-Kämpfer – damals bekannt unter seinem Kampfnahmen Abu Muhammad al-Dscholani – stößt im In- und Ausland auf Misstrauen und Kritik.
Die Dokumentation zeigt die sozialen, religiösen und politischen Herausforderungen im Nachkriegs-Syrien, das aufgrund der Folgen des jahrelangen Bürgerkriegs tief gespalten ist. Kann al-Scharaa Frieden, gesellschaftliche Aussöhnung und Stabilität erreichen? Oder drohen neue Konflikte?
Experten, Zeitzeugen und Einheimische analysieren Chancen und Risiken für die Zukunft Syriens.