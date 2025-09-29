Unit 414 - Schicksalstag 7. Oktober: Israels Soldatinnen und die Hamas

An vorderster Front stand eine Gruppe junger Soldatinnen, die "Tatzpitaniyot", auf Deutsch "Wächterinnen". Diese 22 Mädchen waren die Ersten, die vor dem bevorstehenden Angriff warnten, und sie waren auch die ersten Opfer des 7. Oktober.



15 von ihnen wurden getötet und sieben als Geiseln genommen. Mithilfe der Aussagen der letzten Überlebenden, der Familien und israelischer Geheimdienstspezialisten versucht der Film zu ergründen, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte: Was ist passiert? Wurden ihre Warnungen beachtet?