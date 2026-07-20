Boeing in der Krise - Absturz eines Giganten

Mitarbeiter und Whistleblower berichten exklusiv von systematischen Qualitätsmängeln, mangelhafter Kontrolle und einer Unternehmenskultur, die wirtschaftliche Interessen über die Sicherheit stellt. Besonders die Produktion der "737 MAX" ist davon betroffen.

Warnungen aus den eigenen Reihen

In den US-Werken in Seattle wissen viele Mitarbeiter von den Problemen. Insider äußern sich nur unter der Bedingung der Anonymität: Erfahrene Mitarbeiter werden entlassen, die Schulung von neuen Mitarbeitenden und Piloten ist auf ein Minimum reduziert. Verschärfter Produktionsdruck und defekte, ausgemusterte Teile, die trotzdem wieder in die Produktion gelangen - noch heute könnten die 1600 ausgelieferten Flugzeuge der "737 MAX" weiterhin Mängel aufweisen.

Nach zwei verheerenden Abstürzen mit 346 Toten wird 2019 ein nahezu weltweites Flugverbot gegen Maschinen der "737 MAX"-Serie verhängt. Doch auch bei anderen Modellen des Konzerns kommt es zu Zwischenfällen: Sie verlieren Teile der Kabinenwand, fangen Feuer oder stürzen ab. Angehörige von Absturzopfern und Verbände kämpfen bis heute für Transparenz und Konsequenzen.

Vom Marktführer zum Krisenkonzern

Die Dokumentation beleuchtet auch das Versagen staatlicher Aufsichtsbehörden und den Einfluss politischer Lobbyarbeit in Washington. Wie wurde der einstige Marktführer zu einem schwarzen Schaf der Luftfahrtbranche?