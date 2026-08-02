Im Vordergrund ist Jeffrey Epstein im Profil zu sehen, das Bild stammt von einer Gerichtsverhandlung 2008. Im Hintergrund sieht man ein paar seiner Opfer.
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Die Akte Epstein: Der lange Kampf um Wahrheit
  • UT12
  • 02.08.2026

Wer sind die Frauen, die zu Opfern von Jeffrey Epsteins System sexueller Ausbeutung wurden – und die ihr Schweigen brechen, um zur Aufklärung beizutragen?

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Die Akte Epstein: Der lange Kampf um Wahrheit

Wer sind die Frauen, die zu Opfern von Jeffrey Epsteins System sexueller Ausbeutung wurden – und die ihr Schweigen brechen, um zur Aufklärung beizutragen?

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Betroffene, Anwälte, Journalisten und Politiker schildern den mühsamen Kampf gegen ein Netzwerk aus Macht und Missbrauch, dessen Ausmaß sich mit der Veröffentlichung der "Epstein Files" immer weiter offenbart.

Sexueller Missbrauch und ein High-Society-Netzwerk

Die Dokumentation beleuchtet, wie der US-Multimillionär Epstein über Jahre ein Netzwerk aufbauen konnte, über das mutmaßlich eine Vielzahl von jungen, teils minderjährigen Frauen missbraucht wurden. Zwei ehemalige Opfer erzählen, wie sie angeworben wurden und mit welchen Folgen sie über Jahre zu kämpfen hatten.

Anwälte und Journalisten berichten von den Widerständen, Fortschritten und Rückschlägen bei der Aufklärung eines Falls, in den bekannte Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verwickelt sind – und dessen Aufarbeitung auch nach dem Tod Epsteins die Öffentlichkeit weit über die USA hinaus beschäftigt.

Potenzial für weitere Enthüllungen?

Zuletzt sorgt die Veröffentlichung der "Epstein Files" durch das US-Justizministerium, um die Kongressabgeordnete beider Parteien gerungen hatten, für neue Dynamik. Hatte US-Präsident Trump während seines Wahlkampfs noch für die Herausgabe plädiert, warf seine Zurückhaltung nach Amtsantritt Fragen nach einer eigenen Rolle im Fall Epstein auf und irritierte Teile seiner Basis. Wenngleich die Veröffentlichung bereits weitreichende Folgen hatte, sehen Insider noch Potenzial für weitere Enthüllungen.
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