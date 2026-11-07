ZDFinfo - die Einzeldokus - Inside Linksextrem - Protest, Sabotage, Gewalt
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- 07.11.2026
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Brandstiftungen gegen Stromnetze, Gewalt gegen Polizei und Gegner: Linksextremisten attackieren das politische System. Das Bundeskriminalamt warnt vor einer Szene, die sich radikalisiert.
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Anschläge auf die kritische Infrastruktur
Anschläge wie in Berlin haben "deutlich zugenommen", erklärt der Extremismusforscher Prof. Hendrik Hansen. Anschläge auf die kritische Infrastruktur fänden "nicht nur wöchentlich, sondern fast täglich" statt. Betroffen sind im Januar in Berlin auch völlig hilflose Menschen, wie die Bewohner eines Hospizes, darunter ein im Sterbeprozess befindlicher Mann. Der Geschäftsführer des Diakonie-Hospizes Wannsee spricht heute von "einer unwahrscheinlichen Gewalt, die diesen Menschen angetan wird."
Gewaltakzeptanz in der linksextremistischen Szene
Ideologie des "Öko-Anarchismus"
Für Linksextremismusexperten sind dies Bausteine der Ideologie des "Öko-Anarchismus", die mit Anschlägen eine Umkehr der Industrialisierung erzwingen möchte. "Die Sabotageakte sind aus Sicht dieser Anarchisten gar nicht schrecklich", fasst Extremismusforscher Hansen die Denkmuster der Ökoterroristen zusammen, "der wahre Terror ist für sie der alltägliche Terror des Systems".