Eine Gruppe von Menschen bei einer Demonstration in in Berlin.
ZDFinfo - die Einzeldokus
Neues Video
ZDFinfo

ZDFinfo - die Einzeldokus - Jung, militant, national – Die Neuen Rechten

ZDFinfo - die Einzeldokus
Jung, militant, national – Die Neuen Rechten
Abspielen
Neues Video
ZDFinfo
ZDFinfo - die Einzeldokus
Jung, militant, national – Die Neuen Rechten

TikTok, Telegram, X – Rechtsextremisten rekrutieren in den sozialen Medien immer mehr junge Menschen. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Bewegung, die zunehmend militanter auftritt.

Abspielen
ZDFinfo - die Einzeldokus
Jung, militant, national – Die Neuen Rechten

TikTok, Telegram, X – Rechtsextremisten rekrutieren in den sozialen Medien immer mehr junge Menschen. Der Verfassungsschutz warnt vor einer Bewegung, die zunehmend militanter auftritt.

Abspielen

In Hintergrundinterviews sprechen Mitglieder rechtsextremer Organisationen wie "Dritter Weg" und "Heimat" erstmals über ihre Motive. Das Kamerateam begleitet rechte Influencer in Berlin und Wien beim Produzieren von Propagandaclips für die sozialen Medien.

Mit völkisch aufgeladenen Hüpfburgfesten wie im August 2025 im sächsischen Riesa werden vor allem Familien angesprochen. Längst haben Veranstaltungen der rechtsextremen Szene Event-Charakter, zu denen ehemalige Skinheads der "Baseballschlägerjahre" mit ihren Kindern erscheinen. An junge Männer richten sich Kampfsportnachmittage, die von Kadern des "Dritten Wegs" organisiert werden.

Mit rechtsextremistisch aufgeladener Aktionskunst verbreitet die Identitäre Bewegung ihre rechtsradikalen Botschaften: völkische Graffitis, provokante Platzbesetzungen, Musikclips. Rechtsextremismus wird Pop, und Verfassungsschutzbehörden warnen vor einer Szene auf dem Weg zur kulturellen Hegemonie – besonders bei der Jugend.

Ähnliche Inhalte entdecken
GesellschaftDokumentationinformativFSK 16ZDFinfo - die Einzeldokus