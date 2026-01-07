Zwei junge Männer in weißer Winterkleidung und Schneeschuhen stehen auf schneebedecktem Felsplateau. Einer von ihnen blickt durch ein Fernglas, der andere hält ein Gewehr.
ZDFinfo - die Einzeldokus
Neues Video
ZDFinfo

ZDFinfo - die Einzeldokus - Der neue Kalte Krieg: Skandinavien - Putins Nachbarn rüsten auf

ZDFinfo - die Einzeldokus
Der neue Kalte Krieg: Skandinavien - Putins Nachbarn rüsten auf
Abspielen
Neues Video
ZDFinfo
ZDFinfo - die Einzeldokus
Der neue Kalte Krieg: Skandinavien - Putins Nachbarn rüsten auf
  • 6
  • 07.01.2026

Im hohen Norden wächst die Anspannung: Norwegen, Schweden und Finnland rüsten auf, weil Russland seine militärische Präsenz in der Arktis und entlang der Nordgrenzen verstärkt.

Abspielen
ZDFinfo - die Einzeldokus
Der neue Kalte Krieg: Skandinavien - Putins Nachbarn rüsten auf

Im hohen Norden wächst die Anspannung: Norwegen, Schweden und Finnland rüsten auf, weil Russland seine militärische Präsenz in der Arktis und entlang der Nordgrenzen verstärkt.

Abspielen

Der Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO verändert das strategische Gleichgewicht in Nordeuropa. Militärmanöver, Spionagevorwürfe und verstärkte Sicherheitsmaßnahmen prägen zunehmend den Alltag der Menschen dort. Ist der Frieden tatsächlich bedroht?

Eine sicherheitspolitische Zeitenwende

Der nördliche Teil Europas erlebt eine sicherheitspolitische Zeitenwende. Jahrzehntelang galt Skandinavien als neutrale Pufferzone zwischen Ost und West. Doch seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat sich das Machtgefüge verschoben. Norwegen, Schweden und Finnland investieren in neue Waffensysteme, erhöhen Verteidigungsbudgets und trainieren den Ernstfall gemeinsam mit der NATO.

Auch in der Arktis, wo strategische Ressourcen und Seewege eine immer größere Rolle spielen, wächst die militärische Präsenz. Russland verstärkt dort seine Aktivitäten – ein Signal an die Nachbarn, aber auch an den Westen insgesamt.

Politische Spannungen im Alltag angekommen

Die neuen Spannungen wirken sich auch auf das tägliche Leben aus. Küstenwachen und Luftstreitkräfte sind in erhöhter Bereitschaft. Finnland prüft seine Luftschutzbunker, Schweden verteilt Broschüren zur Krisenvorsorge.
Auch in Norwegen wächst die Aufmerksamkeit für den Schutz kritischer Infrastruktur.

Gleichzeitig rücken die Menschen in Skandinavien enger zusammen und erkennen die Notwendigkeit der neuen Sicherheitsmaßnahmen. Sie bereiten sich aktiv auf mögliche Krisenszenarien vor und zeigen Bereitschaft, ihr Land im Ernstfall zu verteidigen. Experten, Militärs und Einwohner schildern, wie sich das tägliche Leben verändert – zwischen Abschreckung, Angst und dem Versuch, den Frieden im Norden zu bewahren.

Ähnliche Inhalte entdecken
GesellschaftDokumentationinformativFSK 16ZDFinfo - die Einzeldokus