Russlands Schattenarmee in Europa

In exklusiven Hintergrundinterviews analysieren Nachrichtendienst-Experten und Militäranalysten die Dimension dieser Bedrohung. Die Dokumentation zeichnet eine Spur von Sabotage, Brandstiftung, Desinformation und gezielten Einflussoperationen nach.

Sabotage, Brandanschläge und Desinformation

Zu den dokumentierten Vorfällen zählen ein Brand in einem Warschauer Einkaufszentrum, die Schändung des Holocaust-Mahnmals in Paris, die Zerstörung des Dienstwagens des estnischen Innenministers sowie Brandanschläge auf DHL-Frachtzentren in Leipzig und Birmingham. Nur glückliche Umstände verhinderten dabei Brände an Bord von Flugzeugen mit möglicherweise verheerenden Folgen. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine zieht sich diese Form der hybriden Kriegsführung durch zahlreiche NATO-Staaten.

Sie reicht von Drohnenflügen über militärischen Einrichtungen bis hin zu Sabotageakten gegen kritische Infrastruktur. Über Plattformen wie Telegram sollen mutmaßlich gezielt Personen für Anschläge und Sachbeschädigungen angeworben werden – häufig gegen vergleichsweise geringe Geldbeträge. Mindestens ebenso bedeutsam sind Versuche, demokratische Gesellschaften gezielt zu spalten. Dazu zählen Provokationen, die gesellschaftliche Konflikte verschärfen oder politischen Gruppen bewusst angelastet werden sollen. Ziel dieser Einflussoperationen ist es, Misstrauen zu säen, Polarisisierung zu verstärken und Demokratien von innen heraus zu destabilisieren.

Wer sind Russlands Handlanger?

Die Dokumentation lässt Menschen zu Wort kommen, die unmittelbar mit diesen Strukturen in Berührung gekommen sind: Ein verurteilter Saboteur schildert seine Motivation, geheimdienstliche Informationen an Russland weiterzugeben. Zudem erläutern Verteidiger angeklagter sogenannter Low-Level-Agenten, wie mutmaßliche Handlanger rekrutiert werden und warum sich manche für vergleichsweise wenig Geld auf kriminelle Aufträge einlassen.



Die Dokumentation zeigt, wie russische Geheimdienste hybride Kriegsführung einsetzen und warum Sabotage, Desinformation und Spionage heute zu den größten sicherheitspolitischen Herausforderungen für Europa und die NATO gehören.