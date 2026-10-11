ZDFinfo - die Einzeldokus - Scientology - Macht, Missbrauch, Manipulation
- Neues Video
- Gesellschaft
- Dokumentation
- enthüllend
- 11.10.2026
- ZDFinfo
Scientology – eine umstrittene Organisation, die sich wohltätig gibt und die Welt retten will. Doch Aussteiger zeichnen ein anderes Bild von Manipulation, Zwang und Ausbeutung.
Sea Org und der Milliarden-Jahre-Vertrag
Wer der Elite-Einheit "Sea Org" angehört, bindet sich vertraglich sogar für die Dauer von einer Milliarde Jahren, basierend auf der Lehre des Gründers L. Ron Hubbard über die unsterbliche Seele – den sogenannten "Thetan" – und dessen fortlaufende Reinkarnationen auf einer Milliarden Jahre alten kosmischen Gesamt-Zeitspur. Insider wie Lucas Le Gall oder Mark Headley haben diesen Vertrag bereits als Teenager unterzeichnet.
Zwischen Hollywood und Mitgliederschwund
Doch hinter den glitzernden Fassaden herrscht oft gähnende Leere: Das Imperium befindet sich in schwerem Fahrwasser und kämpft mit massivem Mitgliederschwund. Während die Führung von Millionen Anhängern spricht, schätzen Experten die Zahl der weltweit aktiven Mitglieder auf nur noch wenige Zehntausend.