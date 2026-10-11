Scientology - Macht, Missbrauch, Manipulation

Betroffene wie Alex Barnes klagen über unmenschliche Arbeitsbedingungen, schlechte Bezahlung, psychische sowie physische Gewalt und totale Isolation. Wer die Sekte kritisiert oder verlassen will, wird zur Unperson erklärt und muss mit schweren Konsequenzen rechnen.

Sea Org und der Milliarden-Jahre-Vertrag

Abtrünnige müssen ein drakonisches Umerziehungsprogramm durchlaufen – das berüchtigte RPF (Rehabilitation Project Force), eine Art Zwangsarbeitslager. Nach Aussagen von Aussteigern müssen die Betroffenen dort dauerhaft schwarze Kleidung tragen, schwere körperliche Arbeiten verrichten und alle Tätigkeiten im Laufschritt erledigen. Jegliche Kommunikation ist untersagt; selbst der Gang zur Toilette oder das Duschen unterliegen extremen Restriktionen. Jeder Kontakt zur Außenwelt oder zur eigenen Familie ist streng verboten.



Wer der Elite-Einheit "Sea Org" angehört, bindet sich vertraglich sogar für die Dauer von einer Milliarde Jahren, basierend auf der Lehre des Gründers L. Ron Hubbard über die unsterbliche Seele – den sogenannten "Thetan" – und dessen fortlaufende Reinkarnationen auf einer Milliarden Jahre alten kosmischen Gesamt-Zeitspur. Insider wie Lucas Le Gall oder Mark Headley haben diesen Vertrag bereits als Teenager unterzeichnet.

Zwischen Hollywood und Mitgliederschwund

Die Dokumentation beleuchtet die Entwicklung von Scientology von einer pseudowissenschaftlichen Selbsthilfeorganisation hin zu einer autoritär geführten Psychosekte mit Luxusimmobilien auf der ganzen Welt. Der Film zeigt, wie Scientology über Jahrzehnte Prominente und Hollywoodstars an sich bindet und ein Milliardenvermögen anhäuft.



Doch hinter den glitzernden Fassaden herrscht oft gähnende Leere: Das Imperium befindet sich in schwerem Fahrwasser und kämpft mit massivem Mitgliederschwund. Während die Führung von Millionen Anhängern spricht, schätzen Experten die Zahl der weltweit aktiven Mitglieder auf nur noch wenige Zehntausend.