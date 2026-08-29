Was passiert, wenn ein Land im Namen seiner Sicherheit den Rechtsstaat einschränkt? Die zweite Folge der Reihe beleuchtet den Versuch der USA, die Täter von 9/11 zur Rechenschaft zu ziehen – mit kritischen Folgen, die bis heute nachwirken.

US-Geheimdienste, Drohnen, Folter und Guantánamo

Der CIA-Agent John Kiriakou leitet in Pakistan die Jagd nach einem hochrangigen Mitglied von Al-Kaida und koordiniert dessen Verhaftung – einer der ersten großen Erfolge im "War on Terror". Als Kiriakou 2007 öffentlich bestätigt, dass die CIA systematisch folterte, wird er selbst verfolgt: Er ist der einzige CIA-Mitarbeiter, der wegen des Folterprogramms ins Gefängnis musste – obwohl er nach eigener Aussage nie selbst gefoltert hat.



Brandon Bryant aus Montana tritt 2006 der Air Force bei und landet im Drohnenprogramm der USA. Aus Tausenden Kilometern Entfernung feuert er Raketen auf Menschen, die er nur als Wärmesignatur auf einem Bildschirm sieht. Nach Hunderten von Einsätzen mit mindestens 13 Toten verlässt er die Streitkräfte mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung.



Murat Kurnaz, 1982 in Bremen geboren, reist kurz nach 9/11 aus religiöser Neugier nach Pakistan. Er gerät in eine Routinekontrolle, wird verhaftet und landet unter falschem Verdacht in Guantánamo. Vier Jahre lang sitzt er dort als Gefangener 053 – ohne Prozess, ohne Beweis, ohne Rechte. Der Bremer Anwalt Bernhard Docke, der Kurnaz' Geschichte erzählt, macht sich damals für seine Freilassung stark, die schlussendlich gelingt.

Der lange Schatten von 9/11

Die dreiteilige Dokumentationsreihe verbindet persönliche Schicksale mit fundierten Analysen und rekonstruiert zentrale Ereignisse mithilfe künstlicher Intelligenz im Stil von Graphic Novels. So wird deutlich, wie der 11. September 2001 die Welt nachhaltig verändert hat – und warum seine Folgen bis heute nachwirken.