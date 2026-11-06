DDR unglaublich - Vertuschte Skandale und ein legendäres Konzert
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- Geschichte
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Die DDR versteht sich als das bessere Deutschland - ein Staat, in dem alles seine Ordnung hat: Von verbotenen Auftritten, versteckten Mördern und einem Flecken Sozialismus unter Palmen.
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Udo Lindenbergs Konzert im Palast der Republik
Der Künstler und seine unzähligen Fans in der DDR träumen jahrelang von einem Liveauftritt in Ostberlin, doch die Einreise bleibt ihm verwehrt. Bis zum 25. Oktober 1983: Lindenberg wird zu einem Friedenskonzert im Palast der Republik eingeladen, vor handverlesenem Publikum. Der Sänger bleibt unberechenbar und sorgt prompt für Aufregung bei den Genossen. Der Zeitzeuge Reinhold Beckmann, damals als Kameraassistent dabei, erinnert sich an Udo Lindenbergs außergewöhnlichen Besuch in der DDR.
Doppelmoral der DDR-Führungsriege in Wandlitz
Von Mangelwirtschaft keine Spur: Während draußen die Menschen Schlange stehen, verprasst die Führungsriege Devisen, schwelgt in Westwaren und lässt sich jeden Wunsch erfüllen. Erich Honeckers Kellner Lothar Herzog gibt Einblicke in diese unglaubliche Episode der DDR-Geschichte. Denn nirgendwo zeigt sich die Doppelmoral des Staates so schonungslos wie dort. Als die Mauer fällt, lösen die ersten Bilder aus der Siedlung eine Welle der Entrüstung aus.
Die Ernst-Thälmann-Insel in der Karibik
Ein Hobbyfilmer ist live dabei, als dort eine riesige Thälmann-Büste eingeweiht wird, und Schlagersänger Frank Schöbel erinnert sich noch heute an die Dreharbeiten zu seinem Musikvideo. Ansonsten weiß bis 2001 kaum jemand von diesem kleinen Paradies. Landesweit vermelden die Medien plötzlich die Sensation: Deutschland könnte doch ein 17. Bundesland unter Palmen haben. Denn die Besitztümer der DDR müssten nach der Wiedervereinigung doch eigentlich auf die Bundesrepublik übergegangen sein, oder?