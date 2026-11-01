Neun Tage nach dem Fund informiert der Bürgermeister das Provinzialmuseum in Assen. Die folgenden Untersuchungen ergeben, dass es sich um die Leiche eines etwa 15- bis 16-jährigen Mädchens handelt. Sie wird bis heute das "Mädchen von Yde" genannt.

Eine der berühmtesten Moorleichen Europas

Fast ein Jahrhundert nach ihrer Entdeckung liefern moderne Untersuchungsmethoden neue Erkenntnisse über das Mädchen und seinen Tod. Warum hatte das Mädchen einen zur Hälfte kahlen Schädel? Warum wurde sie so brutal getötet? Und wie mag ihr kurzes Leben im Alltag ausgesehen haben?

Dank Radiokarbonuntersuchungen lässt sich feststellen, dass sie zwischen 42 vor Christus und 59 nach Christus gelebt hat. Zu dieser Zeit fanden die römischen Feldzüge in Germanien statt. Einige niederländische Experten vermuten, dass ihr Tod im Zusammenhang mit der römischen Invasion stehen könnte und sie den Göttern geopfert wurde.

Zu Beginn der 1990er-Jahre wird eine Gesichtsrekonstruktion für die Moorleiche angefertigt. Sie zeigt ein junges Mädchen im Teenageralter. Durch die Rekonstruktion wurde das "Mädchen von Yde" zu einer der berühmtesten Moorleichen Europas.

Zwischen Mythos und Wissenschaft: Moorleichen erzählen von Gewalt, Ritualen und falschen Legenden. Moderne Untersuchungsmethoden liefern Hinweise auf Geschlecht, Alter, Datierung und Verletzungen.