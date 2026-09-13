Im Schatten der Dinos - Die ersten Säugetiere - Spurensuche in der Urzeit
- Neue Folge
- Natur
- Dokumentation
- faszinierend
- 2026
- ZDFinfo
In der Karoo-Wüste in Südafrika geben Fossilien Einblick in eine vergessene Welt. Der Ausgangspunkt einer Spurensuche nach den Urahnen der Säugetiere und den frühen Schritten ihrer Evolution.
Tausende Fossilien liefern Hinweise
Das Forschungsteam birgt Funde aus der Perm-Zeit, rund 260 Millionen Jahre alt. Mit modernster Bildgebung machen die Wissenschaftler uralte Geschichte sichtbar. Hochauflösende Scans und 3D-Rekonstruktionen legen innere Strukturen frei und zeigen, wie sich Schädel, Innenohr, Gebiss und Gehirn Schritt für Schritt verändern. Sie geben Hinweise darauf, wie bereits in der Urzeit Sinnesleistung, Bewegung und Verhalten zusammenhängen.
Die Forschungen führen zu einem besseren Verständnis der evolutionären Mechanismen hinter der Diversifizierung der Säugetiere. Die Karoo-Wüste ist ein unvergleichliches natürliches Labor für die Erforschung unserer Ursprünge. Stille Zeugin einer Hunderte Millionen Jahre alten geologischen und biologischen Geschichte.