Therapsiden, die Vorfahren aller Säugetiere, treten in großer Vielfalt auf und besetzen nahezu jeden Lebensraum. Mit der Zeit verändert sich ihr Aussehen, ihr Verhalten wird komplexer. Fürsorge und Jagdverhalten deuten auf Merkmale der heutigen Säugetiere hin.

Tausende Fossilien liefern Hinweise

Paläontologinnen und Paläontologen wie Bruce Rubidge, Julien Benoit und Mike Day verfolgen diese Entwicklung anhand Tausender Fossilien nach. Sie zeichnen ein einzigartiges Bild der frühen Erdgeschichte.



Das Forschungsteam birgt Funde aus der Perm-Zeit, rund 260 Millionen Jahre alt. Mit modernster Bildgebung machen die Wissenschaftler uralte Geschichte sichtbar. Hochauflösende Scans und 3D-Rekonstruktionen legen innere Strukturen frei und zeigen, wie sich Schädel, Innenohr, Gebiss und Gehirn Schritt für Schritt verändern. Sie geben Hinweise darauf, wie bereits in der Urzeit Sinnesleistung, Bewegung und Verhalten zusammenhängen.



Die Forschungen führen zu einem besseren Verständnis der evolutionären Mechanismen hinter der Diversifizierung der Säugetiere. Die Karoo-Wüste ist ein unvergleichliches natürliches Labor für die Erforschung unserer Ursprünge. Stille Zeugin einer Hunderte Millionen Jahre alten geologischen und biologischen Geschichte.

Die Geschichte unserer Vorfahren

Lange vor den Dinosauriern herrschen unsere Vorfahren über die Erde. Sie überleben Massenaussterben und Klimakatastrophen – und legen den Grundstein für die Entstehung von Säugetieren und Menschen.