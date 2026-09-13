Nach weiteren Umbrüchen bleibt am Ende nur eine Linie der Therapsiden übrig – widerstandsfähig, vor allem aber außergewöhnlich anpassungsfähig. Diese Tiere entwickeln neue äußere Merkmale, etwa Fell, und neue Verhaltensweisen wie Fürsorge für den Nachwuchs.

Neue Fossilfunde und moderne Rekonstruktionen

Damit legen sie die biologischen Grundlagen der ersten Säugetiere – und jener Linie, aus der später auch der Mensch hervorgeht. Die Forschung unterscheidet sechs große Therapsiden-Familien: Biarmosuchier, Dinocephalen, Dicynodonten, Gorgonopsier, Therocephalen und Cynodonten. Im Verlauf ihrer Entwicklung entstehen entscheidende Neuerungen, darunter ein zunehmend aufrechter Gang und ein differenziertes Gebiss.



Neue Fossilfunde zeigen, wie unterschiedlich diese Gruppen auf Klimawandel und Massenaussterben am Übergang von Perm zur Trias vor rund 252 Millionen Jahren reagieren. Moderne Rekonstruktionen zeigen, welche Überlebensstrategien sie unter dem evolutiven Druck entwickeln. Sie erklären, warum sich am Ende die Cynodonten durchsetzen und welche Veränderungen sich in Schädelbau, Gebiss, Atmung, Stoffwechsel und Verhalten vollziehen.



Aus der Vielfalt der Urzeit geht jene Linie hervor, die den Ursprung der Säugetiere bildet. Diese Reise in die Vergangenheit hinterfragt unser Verhältnis zur Evolution und unseren Platz im Stammbaum des Lebens. Denn auch wenn diese Kreaturen lange ausgestorben sind: Sie haben tiefe Spuren in uns hinterlassen. So wird die Karoo-Wüste zur Bühne für ein packendes Evolutionsdrama. Die Therapsiden erinnern uns daran, dass die Menschheit das Ergebnis eines sehr alten Erbes ist. Ihre Geschichte ist auch unsere eigene.

Die Geschichte unserer Vorfahren

Lange vor den Dinosauriern herrschen unsere Vorfahren über die Erde. Sie überleben Massenaussterben und Klimakatastrophen – und legen den Grundstein für die Entstehung von Säugetieren und Menschen.