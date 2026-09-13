Im Schatten der Dinos - Die ersten Säugetiere - Überlebenskünstler
- Neue Folge
- Natur
- Dokumentation
- faszinierend
- 2026
- ZDFinfo
Klimawandel, Massenaussterben und neue Konkurrenz stellen die Vorläufer der Säugetiere vor existentielle Herausforderungen. Nicht alle überleben diesen evolutionären Kampf.
Neue Fossilfunde und moderne Rekonstruktionen
Neue Fossilfunde zeigen, wie unterschiedlich diese Gruppen auf Klimawandel und Massenaussterben am Übergang von Perm zur Trias vor rund 252 Millionen Jahren reagieren. Moderne Rekonstruktionen zeigen, welche Überlebensstrategien sie unter dem evolutiven Druck entwickeln. Sie erklären, warum sich am Ende die Cynodonten durchsetzen und welche Veränderungen sich in Schädelbau, Gebiss, Atmung, Stoffwechsel und Verhalten vollziehen.
Aus der Vielfalt der Urzeit geht jene Linie hervor, die den Ursprung der Säugetiere bildet. Diese Reise in die Vergangenheit hinterfragt unser Verhältnis zur Evolution und unseren Platz im Stammbaum des Lebens. Denn auch wenn diese Kreaturen lange ausgestorben sind: Sie haben tiefe Spuren in uns hinterlassen. So wird die Karoo-Wüste zur Bühne für ein packendes Evolutionsdrama. Die Therapsiden erinnern uns daran, dass die Menschheit das Ergebnis eines sehr alten Erbes ist. Ihre Geschichte ist auch unsere eigene.