Iran wird zunehmend zur Regionalmacht. Israel reagiert auch mithilfe eines starken Verbündeten, den USA. Im Fokus: Netanjahus Kurs gegen den Iran, der Atomkonflikt und der Krieg zwischen Israel und Gaza.

Ursprung der jahrzehntelangen Feindschaft

Der erste Teil der zweiteiligen Dokumentation von US-Reporter James Jacoby verfolgt die jahrzehntelange Entwicklung der Feindschaft zwischen Israel und Iran. Am Anfang stand die Islamische Revolution 1979. Die iranische Unterstützung militärischer Gruppen in der Region befeuerte den Konflikt erheblich. Das iranische Atomprogramm wurde dann zur extremen Bedrohung.



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu sieht Iran schon lange als existenziellen Feind – nicht nur für Israel. Sein Kurs gegen den Feind ist hart. Sein Ziel: den Einfluss Irans in der Region zurückdrängen und das iranische Atomprogramm stoppen.

Ein Konflikt mit globaler Dimension

Die Dokumentation beleuchtet zudem den weiter schwelenden Israel-Gaza-Konflikt. Hier spielen die USA eine zentrale Rolle: als Verbündeter Israels, als Vermittler und als politischer Akteur mit eigenen Interessen.



Anhand zahlreicher Interviews mit Historikern und Vertretern aus Politik, Diplomatie und Sicherheitskreisen zeichnet der Film historische Entwicklungen, diplomatische Wendepunkte und sicherheitspolitische Spannungen nach, die das Machtgefüge in Nahost bis heute bestimmen.